اعلام جاهل مدفوع الثمن ويتجاهل أحكام القضاء

يبدو أن البعض من الطامحين بدخول "جنة رئاسة الحكومة"، هالته اشادة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديثه الصحافي الاخير، فاستأنف صباح اليوم تحريك بعض الاعلام الالكتروني بحملة مدفوعة الثمن "بالفريش"، بعد توقف لعدة ايام اثر انكشاف تفاصيل الحملة السابقة وتوثيقها لدى القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.

ولكن جهل القيمين على الحملة والمروجين للحملة الكترونيا، او تجاهلهم، والنقص الحاد في المعلومات لديهم، اغفل عنهم حقيقة ان ما يزعمونه من دعاوى قضائية في حق رئيس الحكومة بجرم الاثراء غير المشروع غير صحيح، وان القضاء المختص قال كلمته في هذا الملف وجزم بأن لا اثراء غير مشروع في الملف الذي فُتح اصلا لاهداف سياسية في زمن "عهد جهنم".