في الجنوب.. وفاة ممرض اثر حادث سير مروّع!

توفي الممرض "وسام علي العلي" بحادث سير مروع على أتوستراد الصرفند خلال ذهابه لعمله في مستشفى صيدا الحكومي.تجدر الإشارة إلى أن العلي هو من مخيم البرج الشمالي في صور.