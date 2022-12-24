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لبنان

في الجنوب.. وفاة ممرض اثر حادث سير مروّع!

Lebanon 24
24-12-2022 | 02:26
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توفي الممرض "وسام علي العلي" بحادث سير مروع على أتوستراد الصرفند خلال ذهابه لعمله في مستشفى صيدا الحكومي.

تجدر الإشارة إلى أن العلي هو من مخيم البرج الشمالي في صور.
 
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