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لبنان

جعجع: نأمل انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة في العام الجديد

Lebanon 24
24-12-2022 | 03:10
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أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّ دور "القوات" في ملف الانتخابات الرئاسية هو النزول إلى كلّ الجلسات والتصويت لمرشحها، معتبراً أن "فريق محور الممانعة يعطّل كل جلسة بجلستها"، وقال: "نحنُ نتصرف بحسب الدستور، ومستمرون بالمضي على الدرب الذي نسير عليه".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "لبنان الحر"، أعرب جعجع عن تمنياته بأن يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية في العام الجديد، وأضاف: "للأسف، لا أرى أن هذه الأمنية ستتحقق قريباً. مع هذا نقول إن هذه البلاد بلادنا وسنبقى بها مهما كانت الصعوبات الكبيرة". 
 
 

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