موقفٌ من سامي الجميل عن الرئيس برّي.. هكذا تحدّث عن الأخير!

أكّد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل أنّ "المطلوب في لبنان هو تغيير النهج القائم لأن الإصلاح من هذه الخطوة"، معتبراً أن "المهم هو أن يكون للرئيس المقبل القدرة والنوايا الطيبة بأن يقوم بكل شيء لإنقاذ لبنان".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "لبنان الحر"، شدّد الجميل على أنه "يجب على لبنان استعادة مؤسساته لاستعادة عافيته"، وأضاف: "لسنا ضد الحوار شرط أن يكون هدفه هو استعادة المؤسسات. إذا كان هدف الحوار وضع الأساسيات جانباً ومعالجة التفاصيل، فهذا لا يهمنا، وإذا كان الهدف منه مناقشة الأساسيات فنحنُ جاهزون".