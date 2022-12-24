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لبنان

موقفٌ من سامي الجميل عن الرئيس برّي.. هكذا تحدّث عن الأخير!

Lebanon 24
24-12-2022 | 03:22
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أكّد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل أنّ "المطلوب في لبنان هو تغيير النهج القائم لأن الإصلاح من هذه الخطوة"، معتبراً أن "المهم هو أن يكون للرئيس المقبل القدرة والنوايا الطيبة بأن يقوم بكل شيء لإنقاذ لبنان".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "لبنان الحر"، شدّد الجميل على أنه "يجب على لبنان استعادة مؤسساته لاستعادة عافيته"، وأضاف: "لسنا ضد الحوار شرط أن يكون هدفه هو استعادة المؤسسات. إذا كان هدف الحوار وضع الأساسيات جانباً ومعالجة التفاصيل، فهذا لا يهمنا، وإذا كان الهدف منه مناقشة الأساسيات فنحنُ جاهزون". 
 
 
ورداً على سؤال حَول سَبب غَضَب رئيس مجلس النواب نَبيه بِرّي مِنه، أَجاب الجميل: "الرئيس بري يَعلَم أنني على حَقّ، وأَلّا مُبَرِّر لِما يَقوم بِه، لذلك يَغضَب. ليست هوايَتي المشاغَبَة، ولكن أُشاغِب عِندَما تَكون مَصلَحَة لبنان في خَطَر، ولكن عِندما تَكون مَصلَحَة الوَطَن مؤمَّنَة فعلى العَكِس أَكون الدّاعِم والمُساعِد والمُسَهِّل".
 
 
 
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