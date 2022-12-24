صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:





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وبتاريخ 22-12-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذّت إحدى دوريات الشعبة كميناً محكماً في محلة المعاملتين أسفر عن توقيفه، وبتفتيشه تم ضبط ما يلي:



- /4/ مظاريف نايلون شفاف بداخل كل منها مادة الماريجوانا بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة مروجي المخدرات الذين ينشطون في مختلف المناطق اللبنانية، توصّلت الى تحديد هوية مروّج ينشط في محلة جونية والمناطق المجاورة، ويدعى: أ. ع. م. (مواليد عام 2001، سوري). وبناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيداً لتوقيفه.وبتاريخ 22-12-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذّت إحدى دوريات الشعبة كميناً محكماً في محلة المعاملتين أسفر عن توقيفه، وبتفتيشه تم ضبط ما يلي:- /4/ مظاريف نايلون شفاف بداخل كل منها مادة الماريجوانا

- /3/ مظاريف نايلون شفاف بداخل كل منها مادة حشيشة الكيف.

- /5/ مظاريف نايلون شفاف تحتوي كل منها على علبة متوسطة الحجم بداخلها مادة الكوكايين

- /14/ مظروفا من النايلون الشفاف بداخل كل منها حنجور صغير يحتوي على مادة الكوكايين

- مبلغ مالي، وهاتفه الخليوي الذي يستخدمه في عمليات الترويج.



وبتفتيش مكان إقامته تم العثور على:



- كيس شفاف مختوم بداخله /48/ علبة بلاستيكية صغيرة تحتوي على مواد بيضاء.

- /8/ علب بلاستيكية بداخلها مواد بيضاء زنتها حوالى /44/ غ قائم.

- /22/ علبة بلاستيكية تحتوي على مواد بيضاء زنتها حوالى /100/ غ قائم.

- /5/ اكياس شفافة بداخلها حشيشة الكيف زنتها حوالى /56,5/ غ قائم.

- كمية من مادة الماريجوانا.

- حبوب سمراء اللون وأكياس شفافة تستعمل لتوضيب المخدرات.

- مبلغ مالي وقدره /8,800,000/ ل. ل. ومبلغ /50/ $.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في محلة جونية والمناطق المجاورةأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.