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لبنان
كرامي: هل ثمة من ينتحل شخصية بابا نويل؟
Lebanon 24
24-12-2022
|
04:38
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غرد رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي، عبر صفحته على "تويتر"، عشية عيد الميلاد: "هل ثمة من ينتحل شخصية بابا نويل ويحمل الى لبنان هدايا مسمومة وملغومة تحمل الفقر والعوز والفلتان الامني والمخططات الجهنمية لتدمير ما تبقى من هذا الوطن المنكوب؟ وأدعو كل اللبنانيين الى اجراء فحص دقيق لأي بابا نويل يطرق ابوابهم في مختبر قلوبهم وعقولهم".
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