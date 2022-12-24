القرم: أملنا بعيد الميلاد أن يولد لبنان من جديد

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هنّأ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم اللبنانيين بعيد الميلاد، وقال عبر حسابه على "تويتر": "أملنا بعيد الميلاد أن يولد لبنان من جديد بروح الحياة مع غدٍ مشرقٍ أفضل... ميلاد مجيد".