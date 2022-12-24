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لبنان

إطلاق نار وطعن بالسّكاكين.. هذا ما حصل في طرابلس

Lebanon 24
24-12-2022 | 05:28
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وقع إشكالٌ فردي في منطقة التبانة - طرابلس وتحديداً في محلّة سوق الخضار، الأمر الذي تطور إلى إطلاق نار وطعنٍ بالسكين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
وأسفر الإشكال عن سقوطٍ جريح تمّت مُعالجته من قبل الأهالي.
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إطلاق نار

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