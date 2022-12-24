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لبنان

نائب "الوطني الحر" يكشف أمراً يخصُّ باسيل.. ما هو؟

Lebanon 24
24-12-2022 | 06:02
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أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل أنّ "مبدأ التلاقي والحوار يجب أن يكون القاعدة بين الأطراف السياسية وليس القطيعة بينهم"، وقال: "نحن نسعى إلى إيجاد حلّ للأزمة التي نحنُ فيها وأن تكون الانتخابات الرئاسيّة جزءاً من الحل".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، كشفَ أبي خليل أن "رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لم يطرح حتى اليوم أيّ اسمٍ لرئاسة الجمهورية"، وأردف: "حتى اليوم لم يُطرح من قبلنا اي اسم للرئاسة والورقة البيضاء هي اعلان من قبلنا بأننا منفتحون للحديث مع الجميع".
 
وتابع: "أنا طرحت على النائب تيمور_جنبلاط الحل الذي يسعى اليه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وضرورة الجلوس معه من أجل وضعه بصورة ما يحصل مع كل الأطراف". 
 
وأردف: "هناك ايجابية عند النائب تيمور جنبلاط وظهرت خلال لقائنا عندما توجهنا كوفد نيابي إلى كليمنصو وهناك نظرة جديدة عنده نعول عليها كثيراً".
 
وعن العلاقة بين "حزب الله" و"الوطني الحر"، أشار أبي خليل إلى أنه "حصل إشكالٌ مع الحزب في موضوع اجتماع الحكومة غير الميثاقي"، مشدداً على أن هناك "إصرارٌ على تصحيح الأمر".
 
 
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