أمطار غزيرة وثلوج... هكذا سيكون طقس لبنان في الميلاد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة خلال الفترة الصباحية مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية.

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ويبدأ الطقس بالتقلب تدريجياً بدءا من الظهر مع اقتراب الكتلة الهوائية الباردة حيث يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات مما يؤدي إلى سوء الرؤية، وتتساقط الأمطار بشكل متفرق والتي تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع الـ1800 متر وما فوق فترة بعد الظهر ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس الـ1600 متر شمالا.





- الحال العامة: طقس مستقر يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم غد الأحد، حيث يتأثر بكتل هوائية باردة مصحوبة بأمطار غزيرة وثلوج ورياح ناشطة وعواصف رعدية، ويبلغ ذروته صباح الإثنين حيث يتدنى مستوى تساقط الثلوج إلى مستوى الـ1500 متر.



- (معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت من °13 إلى 21° مئوية).



- الطقس المتوقع في لبنان: وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس مستقر يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم غد الأحد، حيث يتأثر بكتل هوائية باردة مصحوبة بأمطار غزيرة وثلوج ورياح ناشطة وعواصف رعدية، ويبلغ ذروته صباح الإثنين حيث يتدنى مستوى تساقط الثلوج إلى مستوى الـ1500 متر.- (معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت من °13 إلى 21° مئوية).- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة خلال الفترة الصباحية مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يبدأ الطقس بالتقلب تدريجا بدءا من الظهر مع اقتراب الكتلة الهوائية الباردة حيث يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات مما يؤدي إلى سوء الرؤية، وتتساقط الأمطار بشكل متفرق والتي تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع الـ1800 متر وما فوق فترة بعد الظهر ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس الـ1600 متر شمالا.

الإثنين: غائم اجمالا وضباب كثيف على المرتفعات مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة تؤدي الى تشكّل السيول على الطرقات، والتي تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج لتلامس ارتفاع الـ1500 متر خاصة شمال البلاد، تخف حدة الأمطاروالثلوج بدءا من بعد الظهر وتنحسر تدريجيا خلال الفترة المسائية.