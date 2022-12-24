Advertisement

لبنان

تفاصيل جديدة عن لقاء جنبلاط - باسيل.. هل بحث "الأسماء الرئاسية"؟

Lebanon 24
24-12-2022 | 07:06
A-
A+
Doc-P-1022893-638074878055239817.jpg
Doc-P-1022893-638074878055239817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" بلال عبدالله أنّ لقاء رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أمس الجمعة، لم يشهد أي نقاشٍ بشأن أي إسم لرئاسة الجمهورية، وقال: "المقاربة الرئاسية للحزب الإشتراكي لم تتغير ولكنها ليست خشبية جامدة".
Advertisement
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت عبدالله إلى أن اللقاء بين جنبلاط وباسيل ليس هو من فتح منافذ الحوار، مشدداً على أن "الإشتراكي منفتح على الجميع منذ البداية". 
وأكمل: "أيّ لقاءٍ بين قوى سياسية خاصة القوى المتخاصمة هو موضوع ايجابي بكل معنى الكلمة، وخطاب الحزب الاشتراكي هو الحوار والانفتاح ولبننة الاستحقاق الرئاسي ولقاء باسيل - جنبلاط لا يجب ان يكون محطة استفسارات واجتهادات".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-12-24
16:49 | 2022-12-24
16:05 | 2022-12-24
15:54 | 2022-12-24
15:34 | 2022-12-24
15:07 | 2022-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website