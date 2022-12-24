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غرّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عبر "تويتر" قائلاً: "في القرآن الكريم قال تعالى: {إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه}. هنيئاً للبشرية بميلاد السيد المسيح، فهو نعمة من الله تعالى للهداية إلى الصلاح والاستقامة. هنيئا للمسيحيين نور الطريق إلى الله تعالى. سنكون مع المسلمين والمسيحيين المؤمنين بالرسول والرسالة موحدين دائما للدفاع عن القيم في مواجهة الضلال والظلم والفساد والاحتلال".