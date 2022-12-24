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لبنان

بالصّور.. طفلة رضيعة مرميّة على الطريق في طرابلس!

Lebanon 24
24-12-2022 | 07:26
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأن أحد المواطنين في طرابلس، عثر على طفلةٍ رضيعة لا يتعدّى عمرها الـ3 أشهر، مرمية على جانب الطريق في محلة أبي سمراء.
وحالياً، فإنّ العمل جارٍ على تسليم الرّضيعة إلى القوى الأمنية ومباشرة التحقيقات في القضية. 
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