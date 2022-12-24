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لبنان

مفاجأة عن السوريين والفلسطينيين في لبنان.. ماذا كشف أحد الوزراء؟

Lebanon 24
24-12-2022 | 07:39
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دعا وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار الدول العربية وعواصم القرار، إلى إيلاء ملف النازحين السوريين في لبنان اهتماماً بارزاً، مطالباً مختلف الدول العربية والغربية بالدفع قُدماً نحو إعادة النازحين إلى بلادهم بأمانٍ وكرامة، ودعمهم على النهوض مجدداً في وطنهم أو إعادة توطين من استحالت عودته.
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وخلال مشاركته في الدورة الـ4 للمجلس العربي للسكان والتنمية في المملكة العربية السعودية، اعتبر حجار أن النسيج اللبناني مهدّد تماماً وسط بقاء النازحين في لبنان، وقال: "إذا استمرينا على هذه الحال في ظل بقاء النازحين، سوف نبحث في السنوات القليلة القادمة عن سكان من أصل لبناني داخل الأراضي اللبنانية لأن النازحين السوريين واللاجئين الفلسطنيين يشكلون اليوم 40%؜ من السكان بكثافة هي الاعلى في العالم. هناك 669 شخصاً من غير اللبنانيين في الكلم المربع وهذا ما سبب ضغطاً على الموارد والسلع والخدمات".
 
 
 
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