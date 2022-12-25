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لبنان

الموت يغيّب شقيقة وزير سابق

Lebanon 24
25-12-2022 | 15:05
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غيّب الموت شادية نمر الخازن، أرملة الوزير السابق غسان تويني.


يحتفل بالصلاة لراحة نفسها، الثالثة بعد ظهر الاثنين المقبل 26 الحالي في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في الميناء، ثم توارى في الثرى في مدافن العائلة.
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تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة في الميناء ابتداء من الأولى بعد الظهر، والثلثاء المقبل 27 الحالي في صالون الكنيسة ابتداء من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء، أما الأربعاء 28 فتقبل التعازي في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا) في الأشرفية ابتداء من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.
 

لبنان

تعازي ووفيات

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