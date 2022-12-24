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لبنان

اختتام سهرات الاعياد ضمن فعاليّات "عيد الطلة بالعيد"

Lebanon 24
24-12-2022 | 08:12
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أحيت فرقة "الوصال" الفنية سهرة ختاميّة من ضمن فعاليّات "عيد الطلة بالعيد" من تنظيم  قطاع المرأة في تيار العزم ومركز العزم الثقافيّ (بيت الفن) في ميناء طرابلس. 

ورحبت مسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض سكاف بالحضور وتمنّت للجميع سنة جديدة يعمّ فيها الأمن والأمان والرحمة والاطمئنان والصحّة والعافية وأن يحقق كلّ من الحاضرين ما يتمناه في حياته المهنيّة على أمل اللّقاء في نشاطات متنوعة في عام ٢٠٢٣. 
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و بعد ذلك سادت أجواء من الفرح بعيداً عن الأجواء السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة الخانقة. 

وقدمت فرقة "الوصال" مقطوعات غنائيّة مع الفنان محمد الشعار ورافقه كلّ من رويا (غناء وإيقاع)، صالح الحميصي (بيانو)، دوللي عبد المسيح (غناء)، ربيع لبدة (إيقاع)، ابراهيم رجب (عود) وحسان العلي (غناء وإيقاع).
 
 

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