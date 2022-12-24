البعريني: ميلاد مجيد.. نسأل الله أن يعيده بالخير

غرد النائب وليد البعريني عبر "تويتر"، وكتب: "ميلاد مجيد. نسأل الله أن يعيده بالخير على اللبنانيين عمومًا والطوائف المسيحية خصوصًا، وأن يكون لبنان قد تعافى من أزماته كافة. كل عام وأنتم بخير".

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