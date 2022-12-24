Advertisement

لبنان

رسالة من القلب.. البطريرك الراعي يوجّه تحية لـ"مديرة تلفزيون لبنان" (فيديو)

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-12-2022 | 08:43
A-
A+
Doc-P-1022919-638074935427071350.jpg
Doc-P-1022919-638074935427071350.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تحيّة إلى تلفزيون لبنان بمناسبة عيد الميلاد، مؤكداً على دور التلفزيون في التوجه إلى جميع اللبنانيين من دون أي تفرقة.
 
Advertisement
وقال الراعي في حديثٍ عبر شاشة التلفزيون الوطني: "من خلال تلفزيون لبنان، أريد أن أحيي مديرته العامة السيدة فيفيان لبس وكل المعاونين لها والفاعلين ضمن التلفزيون الذي نحبه والذي دخل إلى قلوب الناس وكل المنازل ببرامجه الجديدة وانفتاحه على الجميع".
 
وأضاف: "من خلال تلفزيون لبنان، أريدُ أن أحيي كل اللبنانيين والعائلات خصوصاً الأطفال لأن عيد الميلاد هو عيدهم وأتمنى لهم أن يعيشوا مثل يسوع وأن ينموا بالقامة والحكمة والنعمة أمام الله والناس". 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-12-24
16:49 | 2022-12-24
16:05 | 2022-12-24
15:54 | 2022-12-24
15:34 | 2022-12-24
15:07 | 2022-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website