وجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تحيّة إلى تلفزيون لبنان بمناسبة عيد الميلاد، مؤكداً على دور التلفزيون في التوجه إلى جميع اللبنانيين من دون أي تفرقة.

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وقال الراعي في حديثٍ عبر شاشة التلفزيون الوطني: "من خلال تلفزيون لبنان، أريد أن أحيي مديرته العامة السيدة فيفيان لبس وكل المعاونين لها والفاعلين ضمن التلفزيون الذي نحبه والذي دخل إلى قلوب الناس وكل المنازل ببرامجه الجديدة وانفتاحه على الجميع".

وأضاف: "من خلال تلفزيون لبنان، أريدُ أن أحيي كل اللبنانيين والعائلات خصوصاً الأطفال لأن عيد الميلاد هو عيدهم وأتمنى لهم أن يعيشوا مثل يسوع وأن ينموا بالقامة والحكمة والنعمة أمام الله والناس".