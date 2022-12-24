منسق عام "تيار العزم" في عكار: الاستنكار لم يعد ينفع

رأى منسق عام "تيار العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين، في بيان، أن "عبارات الادانة وكلمات الإستنكار لم تعد تنفع أمام هول الفواجع واخبار القتل العمد التي تتكرر يومياً، وتحصد أرواح خيرة شبابنا، وآخرهم ابن عكار عبد الرحمن العمر".

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وتابع: "لم تعد مناشدة الدولة ومطالبتها بالقيام بأدنى واجباتها، تلقى صدى لدى المجتمع الذي يجد نفسه يومياً مضطراً لسماع الكلام المستهلك، حول بسط سلطة الدولة والضرب بيد من حديد. وعلى هذا، لا نملك الا الترحم على الشباب الضحايا، والدعاء ان يخفف الزعران من بطولاتهم لنتمكن من العيش بأمان، ولو بحده الادنى".