حبيش: إرادة الحياة أقوى من كل الظروف

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شارك أمين السر لـ"تكتل الاعتدال الوطني" النائب السابق هادي حبيش مع عقيلته سينتيا في السوق الميلادي "the Christmas factory"، في معمل الحرير في القبيات.ورأى حبيش أنه "بالرغم من كل الظروف القاسية التي تشهدها البلاد ما زلنا نرى الأمل على وجوه الناس، حيث تبقى إرادة الحياة أقوى من كل الظروف"، داعياً أهالي عكار الى "المشاركة في هذا السوق الميلادي".هذا وشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا المشروع، لا سيما "مؤسسة إنسان" وكافة الجمعيات المتعاونة معها وشباب البلدة.