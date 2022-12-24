عبود: الله لن يتخلى عن وطننا وشعبه

غرد النائب جميل عبود عبر "تويتر"، وكتب: "ميلاد السيد المسيح يجب أن يكون مناسبة لولادة لبنان المزدهر الذي نطمح اليه جميعا، وطنا سيدا حرا، مستقلا، و مستقرا لجميع أبنائه".





وتابع: "كلنا أمل بأن نخرج قريباً من هذا النفق المظلم عبر انتخاب رئيس مخلص للجمهورية، يعيد لبنان إلى المسار الصحيح و يسهم في تألقه وتميزه، واننا لعلى يقين تام بأن الله لن يتخلى عن وطننا الحبيب ولا عن شعبه الطيب، كل عام وأنتم ولبنان بألف خير".

Advertisement