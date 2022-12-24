عشية ليلة الميلاد.. هذا ما سجله سعر الدولار في السوق الموازية

يتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم السبت ما بين 45500 و45650 ليرة للدولار.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 45500 و45600 ليرة للدولار.