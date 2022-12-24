الخازن: لن نفقد الأمل بولادة لبنان الجديد

عايد النائب فريد هيكل الخازن اللبنانيين بعيد الميلاد، وكتب عبر "تويتر": "لن نفقد الأمل بولادة لبنان الجديد، فينعم كلّ أبنائه بالخير والأمان.. ميلاد مجيد . كل عيد ولبنان واللبنانيين بخير".

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