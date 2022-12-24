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لبنان

الخازن: لن نفقد الأمل بولادة لبنان الجديد

Lebanon 24
24-12-2022 | 09:24
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عايد النائب فريد هيكل الخازن اللبنانيين بعيد الميلاد، وكتب عبر "تويتر": "لن نفقد الأمل بولادة لبنان الجديد،  فينعم كلّ أبنائه بالخير والأمان.. ميلاد مجيد . كل عيد ولبنان واللبنانيين بخير".
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فريد هيكل الخازن

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