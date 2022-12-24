نواب "الاعتدال الوطني" شاركوا في وداع السفير الجزائري

شارك نواب كتلة "الاعتدال الوطني" وليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية، في عشاء وداعي في منزل السفير الجزائري عبدالكريم ركايبي في منزله، لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.





شارك في العشاء أيضا النواب عبدالرحمن البزري وحسين جشي ووضاح الصادق ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية - اللبنانية النائب قاسم هاشم، السفير اللبناني في الجزائر محمد حسن، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح، القنصل في السفارة الجزائرية حسن خليفة ومستشار الرئيس نبيه بري مفتش عام مجلس النواب عبد الرؤوف حجازي.

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