تغريدة لقوى الأمن لمناسبة الميلاد.. ماذا جاء فيها؟

عايدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانيين بعيد الميلاد المجيد.





وغرّدت عبر حسابها على "تويتر" بالقول: "عسى أن يحمل عيد الميلاد معه للوطن كلّ خير وطمأنينة".

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