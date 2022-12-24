تغريدة لقوى الأمن لمناسبة الميلاد.. ماذا جاء فيها؟

عسى أن يحمل #عيد_الميلاد معه للوطن كلّ خير وطمأنينة.#قوى_الأمن #الأمن_أمانة #خدمة_ثقة_شراكة pic.twitter.com/C3PwaRZu24
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 24, 2022
عسى أن يحمل #عيد_الميلاد معه للوطن كلّ خير وطمأنينة.#قوى_الأمن #الأمن_أمانة #خدمة_ثقة_شراكة pic.twitter.com/C3PwaRZu24
بالصور: عناصر من سرية درك طرابلس أثناء قيامها بمهمة حفظ أمن ونظام لمناسبة #عيد_الميلاد المجيد #قوى_الأمن #الامن_أمانة pic.twitter.com/uHwr9Wzre2
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 24, 2022
بالصور: عناصر من سرية درك طرابلس أثناء قيامها بمهمة حفظ أمن ونظام لمناسبة #عيد_الميلاد المجيد #قوى_الأمن #الامن_أمانة pic.twitter.com/uHwr9Wzre2