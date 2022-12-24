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لبنان

الخير: نتسلّح بالأمل مع حلول العيد

Lebanon 24
24-12-2022 | 10:12
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غرّد النائب أحمد الخير عبر حسابه على "تويتر"، وكتب: "يحلّ عيد الميلاد هذا العام والوضع في لبنان لا يزال صعباً، لا بل يزداد صعوبة في ظل المكابرة وإصرار البعض على التعطيل".


وتابع: "نتسلح بالأمل مع حلول العيد لتغيير الواقع في البلاد ونتمنى أن يعيده الله على اللبنانيين عامةً والمسيحيين خاصة بالخير واليُمن والبركات. ميلاد مجيد".
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