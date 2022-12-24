المرعبي: نأمل أن يحمل العام الجديد الخير للبنان

غرد النائب السابق طارق المرعبي عبر "تويتر"، وكتب: "لبنان سيبقى مساحة رحبة للعيش الواحد وستبقى الاعياد مساحة تلاق وحوار بين الجميع على امل ان يحمل العام الجديد الخير للبنان وان يصار الى انتخاب رئيس للجمهورية وان تنتظم المؤسسات الدستورية وتنتهي الازمات التي انهكت المواطنين. ميلاد مجيد وعام سعيد".

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