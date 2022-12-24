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لبنان

طعنوه بسكين في يده.. هذا ما حصل مع عامل "الدليفري" في هذه المنطقة

Lebanon 24
24-12-2022 | 10:38
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن تعرض المواطن "خ. ا" وهو عامل دليفري لعملية سرقة في منطقة ضهر العين الكورة.

وفي التفاصيل، جرى اعتراض الشاب وطعنه بسكين في يديه اليسرى وسلبه مبلغ 3 مليون ليرة وهاتفه ودراجته النارية. وفر الفاعلون الى جهة مجهولة، وتم نقل الشاب الى المستشفى الاسلامي لتلقي العلاج.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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