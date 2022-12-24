Advertisement

لبنان

الموسوي: محورنا منفتح على الحوار

Lebanon 24
24-12-2022 | 10:56
A-
A+
Doc-P-1022940-638075014885732967.jpg
Doc-P-1022940-638075014885732967.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور ابراهيم الموسوي ان "الازمة اللبنانية اصبحت متشعبة وبالغة التعقيد لأنها أزمة مركبة يتداخل فيها السياسي بالاقتصادي بالمالي، وكذلك تتحكم فيها حسابات الداخل وعوامل الخارج، فضلاً عن تأثرها بالازمات العالمية مثل الحرب الاوكرانية الروسية والحصار الاميركي الظالم على سوريا ولبنان ودول اخرى في المنطقة".
Advertisement


وخلال ندوة سياسية نظمها  القطاع الثاني لـ"حزب الله" في دارة رئيس بلدية الناصرية فواز الترشيشي، وحضرتها فاعليات البلدة والجوار، اعتبر أنه "على الرغم من سوداوية المشهد وتأزمه البالغ فان علينا ان نبقى في دائرة التفاؤل بغد افضل"، مشيراً الى "انجازات عظيمة استطاع القيام بها محور المقاومة في المنطقة، والمقاومة في لبنان".


وقال الموسوي: "محورنا منفتح على الحوار ويدعو اليه ليصار الى التوافق على رئيس للجمهورية ينهي حالة الجمود والمراوحة التي تشل البلد"، محملاً "الاطراف الاخرى التي تسير بمرشح تحد واستفزاز مسؤولية المماطلة وتأخير التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية بسبب حساباتها المصلحية الضيقة وانصياعها لاملاءات الخارج الذي يبحث عن مصالحه اولا من دون الالتفات الى مصلحة البلد واهله". 


وختم: "يجب ان تولي الحكومة القضايا المعيشية والصحية سيما موضوع الاستشفاء والدواء خصوصا لمرضى الامراض المزمنة والمستعصية، وموضوع الكهرباء، الاولوية المطلقة بسبب المعاناة الهائلة التي تقع على عاتق المواطنين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-12-24
16:49 | 2022-12-24
16:05 | 2022-12-24
15:54 | 2022-12-24
15:34 | 2022-12-24
15:07 | 2022-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website