كلّاس يعايد "الشبيبة اللبنانية"

غرد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس عبر "تويتر"، وكتب: "أتمنى للشابات والشباب والاندية والاتحادات الرياضية والجمعيات الكشفية، ميلاداً مجيداً وسنة خير وبركة، وان تبقى الشبيبة اللبنانية في قلب الوطن وضميرنا جميعاً".

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