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لبنان

بمناسبة "الميلاد".. هكذا عايد وزير الداخلية اللبنانيين

Lebanon 24
24-12-2022 | 11:17
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غرّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "العيد هو الأمن والأمان، وولادة جديدة للبنان الدولة، بكل إيمان، عسى أن تكون الولادة "قريبة" كل عام وأنتم بخير". 
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بسام المولوي

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