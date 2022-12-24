بمناسبة "الميلاد".. هكذا عايد وزير الداخلية اللبنانيين

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غرّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "العيد هو الأمن والأمان، وولادة جديدة للبنان الدولة، بكل إيمان، عسى أن تكون الولادة "قريبة" كل عام وأنتم بخير".