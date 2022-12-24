Advertisement

لبنان

الحريري تابعت واستنكرت حادثة الإعتداء على ثانوية حسام الدين الحريري

Lebanon 24
24-12-2022 | 11:52
A-
A+
Doc-P-1022949-638075049698947425.jpg
Doc-P-1022949-638075049698947425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تابعت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" السيدة بهية الحريري قضية الاعتداء الذي تعرضت له ثانوية حسام الدين الحريري من قبل أحد أولياء الطلاب، وأجرت لهذه الغاية اتصالات مع عدد من قادة الأجهزة الأمنية والقضائية من أجل ملاحقة الشخص المعتدي وتوقيفه.
Advertisement

وأعربت الحريري عن استنكارها "لهذا الاعتداء ولأي اعتداء يطال المدارس والمعلمين والعاملين فيها مهما كانت الدوافع والأسباب"، وقالت: "ان المدارس إدارات وهيئات تعليمية وطلابا وأهلاً هم عائلة واحدة، ومثل هذه التصرفات تسيء للأسرة التربوية مجتمعة، وان لنا كل الثقة بأن مدارسنا لا ولم ولن تتهاون يوماً برعاية تلامذتها والسهر على سلامتهم، وتقع عليها، إدارات ومعلمين وموظفين، أعباء كبيرة خاصة في ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع المدرسي". 

ورأت أن "أية مشكلة مهما عظمت يمكن معالجتها بهدوء وعبر القنوات التربوية المعنية وان الحفاظ على سلامة المؤسسات التربوية هي مسؤولية مشتركة مع الأهل لأنها تحتضن ابناءهم وحريصة على احاطتهم بكل أشكال الاهتمام والرعاية بقدر حرصها على توفير التعليم الجيد لهم ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-12-24
16:49 | 2022-12-24
16:05 | 2022-12-24
15:54 | 2022-12-24
15:34 | 2022-12-24
15:07 | 2022-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website