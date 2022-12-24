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لبنان

في عكار.. منزلٌ يحترق و "الدفاع المدني" يُخمد النيران (صور)

Lebanon 24
24-12-2022 | 12:11
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اندلع حريق كبيرٌ، مساء اليوم، داخل منزلٍ في بلدة السويسة - عكار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
وعلى الفور، حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وجرى العمل على إخماد النيران.
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