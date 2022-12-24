في عكار.. منزلٌ يحترق و "الدفاع المدني" يُخمد النيران (صور)

اندلع حريق كبيرٌ، مساء اليوم، داخل منزلٍ في بلدة السويسة - عكار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وعلى الفور، حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وجرى العمل على إخماد النيران.