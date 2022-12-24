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لبنان

بمناسبة الميلاد.. تغريدة لافتة لجميل السيّد

Lebanon 24
24-12-2022 | 13:01
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غرّد النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تمنّيات! تسأل معظم اللبنانيين عن تمنياتهم بمناسبة الميلاد ورأس السنة فيقولون: الله يخلّصنا "منهم"، ويقصدون هنا معظم أهل السلطة من سياسيين ومصرف لبنان وإدارة وقضاء وأمن وغيرهم! بالطبع الله تعالى سميعٌ مُجيب، ولكن أليْست الوقاحة أن تنتخب أشخاصاً بإرادتك ثم تطلب منه أن يخلّصك منهم؟!".
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