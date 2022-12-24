"في منزل صديق مشترك".. اجتماعٌ يجمع ميقاتي وباسيل

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السّبت، أنّ اجتماعاً عُقد مؤخراً بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وذلك في منزل صديقٍ مُشترك.

وبحسب "الجديد"، فإنّ المعطيات أشارت إلى أنّ هذا الاجتماع كان على مائدة جمعت ميقاتي وباسيل بحضور أشخاص آخرين.

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وأوضحت "الجديد" أنّ هذا اللقاء حصل لكسر جمود العلاقة بين ميقاتي وباسيل ولم يتطرّق إلى السياسة بحسب المعطيات".

ولفتت "الجديد" إلى أنّ اللقاء حصل قبل الاجتماع التشاوري الذي أقامه ميقاتي مع الوزراء في السراي الحكومي، قبل أكثر من أسبوع، إلا أنه بعد ذلك اشتدّ الاشتباك السياسي مجدداً بين رئيس الحكومة وباسيل.