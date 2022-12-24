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لبنان

تراجع لسعر الدولار في "ليلة الميلاد".. هكذا أصبح

Lebanon 24
24-12-2022 | 14:10
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، تراجعاً طفيفاً، إذ تراوح بين 45300 و 45400 ليرة لبنانية.
يُشار إلى أنّ سعر الدولار تراوح عصراً بين 45500 و 45650 ليرة لبنانية.
 
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