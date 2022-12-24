تراجع لسعر الدولار في "ليلة الميلاد".. هكذا أصبح

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، تراجعاً طفيفاً، إذ تراوح بين 45300 و 45400 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أنّ سعر الدولار تراوح عصراً بين 45500 و 45650 ليرة لبنانية.