انتظروا.. الكهرباء 12 ساعة في هذا اليوم!

تزامناً مع احتفالات رأس السنة المُرتقبة، أبلغ عددٌ من أصحاب المولدات في مناطق عديدة المشتركين لديهم بأنّه سيتم تزويد الكهرباء استثنائياً طيلة اليوم الأخير من السنة، أي يوم السبت المقبل، ولمدة تتجاوز الـ12 ساعة، وذلك إفساحاً للمجال أمام المواطنين بالاحتفال ببداية العام الجديد.

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وقال أحدُ أصحاب المولدات لـ"لبنان24" إنّ "هذه المبادرة هي من أجل مساعدة المواطنين على الاحتفال بالعيد في ظلّ انقطاع الكهرباء"، مشيراً إلى أنّ "توليد الكهرباء لمدة يوم كاملٍ استثنائياً لن يؤثر على المولدات، وستكون هناك مواكبة تقنية لذلك النهار من قبل عُمال الصيانة".