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لبنان

ما شهده المطارُ في فترة الأعياد رائعٌ جداً.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-12-2022 | 15:04
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ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" في تقريرٍ لها، اليوم السبت، أنّ عدد الوافدين إلى مطار بيروت الدولي تجاوز الـ225 ألف زائر حتى تاريخ الرابع والعشرين من شهر كانون الأوّل الحالي.
وبحسب الوكالة، فقد حطّت نهار الخميس في الثاني والعشرين من الشهر الحالي في المطار، 98 طائرة، مع وصول 14671 وافداً إلى لبنان في ذلك اليوم.
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وأشار مسؤولون في الطيران المدني بمطار رفيق الحريري الدوليّ إلى أنّ حركة الوافدين حتى تاريخه زادت بنسبة 30% عن العام الماضي خلال نفس الفترة، مع توقعات بزيادة أعداد الوافدين الى لبنان خلال الاسبوع الحالي وحتى نهاية هذا العام.
 
(الوطنيّة للإعلام)
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