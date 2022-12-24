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لبنان

صورة عائليّة.. هكذا احتفلت نائبة لبنانيّة مع أطفالها بـ"الميلاد"

Lebanon 24
24-12-2022 | 15:54
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نشرت عضو كتلة "لبنان القوي" النائبة ندى البستاني عبر حسابها على "تويتر" صورةً لها مع عائلتها، وذلك احتفالاً بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
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وأرفقت البستاني الصورة بتعليقٍ قالت فيه: "وُلِد المسيح.. هللويا.. عيد ميلاد مجيد من عائلتي.. نأمل أن يجلُب هذا العيد المقدس السلام والصحة والحب للجميع". 
 

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