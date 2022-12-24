حسابها على "تويتر" صورةً لها مع عائلتها، وذلك احتفالاً بمناسبة عيد الميلاد المجيد. نشرت عضو كتلة "لبنان القوي" النائبة ندى البستاني عبرصورةً لها مع عائلتها، وذلك احتفالاً بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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وأرفقت البستاني الصورة بتعليقٍ قالت فيه: "وُلِد المسيح.. هللويا.. عيد ميلاد مجيد من عائلتي.. نأمل أن يجلُب هذا العيد المقدس السلام والصحة والحب للجميع".