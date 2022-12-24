جولة ليليّة.. خطار يتفقد عناصر "الدفاع المدني" المنتشرة في بيروت (صور)

جال مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، عشية عيد الميلاد، على نقاط تمركز عناصر الدفاع المدني على طرقات بيروت حيث استنفرت كافة العناصر لتأمين السلامة العامة.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من الصور التذكارية من جولة خطار.