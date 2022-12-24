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لبنان
موجة شراء العقارات جنوبا ترفع أسعارها مع بدء التحضير للتنقيب عن النفط والغاز
Lebanon 24
24-12-2022
|
23:47
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كتبت ايفا ابي حيدر في" الجمهورية": بالتوازي مع انطلاق الترتيبات اللوجستية والتقنية والفنية للبدء بالتنقيب عن النفط بدأ الحديث عن تحرك الطلب على شراء الاراضي في الجنوب وتحديداً في المناطق المجاورة للبلوك 9 مثل مناطق صور الساحل، القلَيلة، المنصوري والناقورة. وافادت مصادر متابعة لـ«الجمهورية» انّ المنطقة المحاذية للناقورة تشهد في الفترة الاخيرة إقبالا كثيفا على شراء الاراضي، عازية ذلك الى عاملين: الاول الاقبال السياحي الذي تشهده هذه المنطقة وما رافقها من هجمة على بناء المشاريع السياحية من فنادق وشاليهات ومطاعم ومنتجعات. اما العامل الثاني قد يكون مرتبطاً بالاستعداد لمرحلة التنقيب عن النفط.
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وكشفت المصادر ان الدونم الذي كان يُباع بـ10 دولارات سابقاً ارتفع في العامين الماضيين الى 100 دولار كحد ادنى نتيجة الاقبال الكبير. واليوم غالبية سكان المنطقة امّا يُقيمون مشروعا سياحيا على الارض التي يملكونها او يبيعونها بسعر عال. ولفتت المصادر الى ان الاراضي داخل صور المدينة لا تزال اسعارها متدنية، على عكس تلك الاقرب الى الناقورة والى منطقة التنقيب لأنها ربما أكثر أمانا وتقع بجوار اليونيفل.
وفي السياق، اوضح أمين سر جمعية المطوِّرين العقاريين في لبنان مسعد فارس لـ«الجمهورية» انّ ارتفاع الطلب على العقارات في المناطق المجاورة لصور والناقورة لا يأتي من قبل الشركات الاجنبية إنما من قبل بعض المطورين العقاريين او اللبنانيين الذين يأملون بأن تتحسّن الاوضاع او الاسعار في المنطقة في المستقبل. ولفت الى انّ بعض المعنيين باشروا بالتواصل مع شركة «توتال» لمعرفة حاجتها لمساكن او مكاتب في المرحلة المقبلة، الا انه حتى الساعة لم تعرض توتال ماذا تريد في هذا المجال، لكن من المتوقع ان تطلب ذلك في المرحلة المقبلة. وتوقّع فارس ان تتضِح الصورة في هذا الخصوص مع نهاية الفصل الاول من العام المقبل.
وردا على سؤال، توقّع فارس في حال سارت امور التنقيب عن النفط بسلاسة كما هو مقدّر لها، ان تنتعش عقارياً عدة مناطق في لبنان والا تنحصر فقط في الناقورة وجوارها.
وأمِل، انطلاقا من بدء عملية التنقيب عن النفط المرتقبة العام المقبل، ان يشهد القطاع العقاري تحسّناً في المرحلة القادمة، هو الذي شهد جموداً قاتلاً خلال العام 2022، إذ ما عاد بمقدور اللبنانيين الشراء كما في السابق وغالبية من يملك المال الفريش يفضّل الشراء في قبرص او الدول المجاورة، والواقع انّ من يعرض شقة للبيع يطلب الدفع بالدولار النقدي ويطلب سعرا مرتفعا، بينما الشاري يريد سعرا اقل من المعروض، لأنه سيدفع نقداً. وخَلص الى انه حتى الساعة لم يتروّض القطاع العقاري مع الواقع الجديد.
بدوره، رأى الخبير العقاري رجا مكارم لـ«الجمهورية» انّ ارتفاع الطلب على الاراضي في منطقة الناقورة وجوارها هو امر متوقع، ومن الطبيعي ان يرفع مالك الارض سعرها، لافتاً الى انه حتى الساعة لم تشهد السوق هجمة عقارية كبيرة متأثرة باتفاق ترسيم الحدود او بتصريحات «توتال انرجيز» بدء التحضيرات للتنقيب عن النفط
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