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لبنان

"لبنان 24": ميلاد مجيد

Lebanon 24
25-12-2022 | 00:20
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يغتنم "لبنان24" مناسبة عيد الميلاد المجيد ليعايد جميع اللبنانيين عسى أن يحمل لهم هذا العيد المبارك الأمل والرجاء بخلاص وطنهم مما يعانيه من أزمات ومحن وما تواجهه من صعوبات. 
عسى أن تضيئ نجمة الميلاد هذا النفق المظلم، فيبزغ فجر عام يحمل معه بشائر أمل جديد بولادة جديدة للبنان تبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يحقق طموحات اللبنانيين وتطلعاتهم في بناء دولة الحق والقانون والعدالة والمساواة. 
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"لبنان24" يتمنى لجميع اللبنانيين ميلادًا مجيدًا على أمل أن تحمل السنة الجديدة ما يبلسم جراحاتهم ويحقق لهم تطلعاتهم وأمانيهم بغد أفضل وأكثر إشراقًا.
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