في الميناء... قنبلة صوتية خلال ساعات المساء

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على إلقاء قنبلة صوتية باتجاه احدى البسطات المتواجدة داخل "الاكشاك" على الكورنيش البحري في مدينة الميناء، ما ادى الى مجموعة من الاضرار المادية التي لحقت بالسيارات المركونة الى جانب البسطة المذكورة.

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