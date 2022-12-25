Advertisement

لبنان

إنزعاج غربي من مسار التحقيقات بحادثة اليونيفيل وتداعيات رئاسية متوقعة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-12-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1023026-638075518271366416.jpg
Doc-P-1023026-638075518271366416.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


لن تمر حادثة العاقبية مرور الكرام بعدما اتخذت حجما كبيرا داخليا وخارجيا ، فالدول الغربية  أسوة  بايرلندا تنتظر مسار التحقيقات في الحادثة التي ادت إلى مقتل جندي في الكتيبة الايرلندية العاملة ضمن قوات اليونيفيل.
Advertisement

وبحسب مصادر سياسية بارزة،ونقلا عن مسؤولين اميركيين، فإن هناك انزعاجا  من مسار التحقيقات في ملف مقتل الجندي الايرلندي، حيث مضى أكثر من أسبوع على الحادث من دون أن يتم الإعلان عن المسؤولين الحقيقيين ومحاسبتهم. 

وبحسب هذه المصادر ثمة عدم ارتياح اميركي للتأخير الذي يحيط بعملية التحقيق، مرجحة أن تنعكس هذه الحادثة سلبا على الاسماء المطروحة عند دول غربية وعربية  لرئاسة الجمهورية، وبالتالي من المنطق أن يترك ما حصل في العاقبية اثرا على كيفية تعاطي الدول المؤثرة مع الاستحقاق الرئاسي اللبناني الذي سيكون محل متابعة دولية وعربية وخليجية مطلع العام المقبل.

وليس بعيدا  يزور لبنان في 28 الجاري رئيس وزراء أسبانيا  لمعايدة كتيبة بلاده العاملة ضمن قوات اليونيفيل، وسيلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. كذلك الامر بالنسبة إلى  وزيرة الدفاع الفرنسية التي تزور لبنان قبل عيد رأس السنة لمعايدة القوات الفرنسية العاملة ضمن اليونيفيل

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-12-25
05:00 | 2022-12-25
04:00 | 2022-12-25
10:58 | 2022-12-25
09:55 | 2022-12-25
09:45 | 2022-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website