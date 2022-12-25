إنزعاج غربي من مسار التحقيقات بحادثة اليونيفيل وتداعيات رئاسية متوقعة

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لن تمر حادثة العاقبية مرور الكرام بعدما اتخذت حجما كبيرا داخليا وخارجيا ، فالدول الغربية أسوة بايرلندا تنتظر مسار التحقيقات في الحادثة التي ادت إلى مقتل جندي في الكتيبة الايرلندية العاملة ضمن قوات اليونيفيل.وبحسب مصادر سياسية بارزة،ونقلا عن مسؤولين اميركيين، فإن هناك انزعاجا من مسار التحقيقات في ملف مقتل الجندي الايرلندي، حيث مضى أكثر من أسبوع على الحادث من دون أن يتم الإعلان عن المسؤولين الحقيقيين ومحاسبتهم.وبحسب هذه المصادر ثمة عدم ارتياح اميركي للتأخير الذي يحيط بعملية التحقيق، مرجحة أن تنعكس هذه الحادثة سلبا على الاسماء المطروحة عند دول غربية وعربية لرئاسة الجمهورية، وبالتالي من المنطق أن يترك ما حصل في العاقبية اثرا على كيفية تعاطي الدول المؤثرة مع الاستحقاق الرئاسي اللبناني الذي سيكون محل متابعة دولية وعربية وخليجية مطلع العام المقبل.وليس بعيدا يزور لبنان في 28 الجاري رئيس وزراء أسبانيا لمعايدة كتيبة بلاده العاملة ضمن قوات اليونيفيل، وسيلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. كذلك الامر بالنسبة إلى وزيرة الدفاع الفرنسية التي تزور لبنان قبل عيد رأس السنة لمعايدة القوات الفرنسية العاملة ضمن اليونيفيل