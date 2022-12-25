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لبنان

التواصل عاد بين "التيار والحزب"فهل شمل الصف الاول؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-12-2022 | 01:30
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عاد التواصل السياسي بين "التيار الوطني الحر" وحزب الله بعد مرحلة قطيعة طويلة نسبياً تكاد تكون الاطول في تاريخ تحالفهما، لكن هذا التواصل لا يزال ضمن مستويات حزبية منخفضة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الطرفين يعدان العدة لمرحلة حوار طويل بينهما من اجل تجنب حصول اشكالات اخرى، لكن العلاقة اليوم لا تزال غير مستقرة ولم يحصل اي تواصل بين شخصيات الصف الاول.
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وتعتقد المصادر ان مسار التلاقي بدأ، واذا لم تحصل خلافات اخرى في وقت قريب ، فإن التواصل سيعود الى سابق عهده بين الحليفين.

لبنان

خاص

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