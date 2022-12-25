تبدلات رئاسية قريبة

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تتحضر الكتل السياسية للقيام بخطوات سياسية بعد الاعياد من اجل تسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعد فشل الاستراتيجية الحالية لكل الاطراف الممثلين في المجلس النيابي.وتقول مصادر مطلعة "ان قوى الثامن من اذار تبحث بشكل جدي عن حلّ يخرجها من اسر الورقة البيضاء التي تستخدم من اجل إخفاء الخلافات التي تسيطر على توجهات الكتل داخل هذا الفريق".اضافت"كذلك فإن الكتل النيابية التي تصوت لصالح النائب ميشال معوض بدأت تفكر جديا بتسمية شخصية اخرى تكون اقدر على توحيد جميع افرقاء المعارضة".