الروليت الروسية في لبنان:تحذيرات من مخاطر مميتة

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ظاهرة المراهنات المالية من قبل الشباب اللبناني على مختلف المباريات الرياضية العالمية والمحلية بدأت تتفاعل وتكبُر ، وتفاقمت هذه القضية خلال شهر مباريات"كأس العالم"، وحذرت منها الأجهزة الأمنية في حينه وابلغت إدارات المدارس والجامعات .لكن الخطير اليوم ، بحسب المعلومات، هو ظهور آفة المراهنة على لعبة خطيرة ومميتة وهي " الروليت الروسية ". وتدار هذه المراهنات من خارج لبنان عبر مواقع غير شرعية، حيث يطلب من المراهن أن يضع مسدسا من "نوع البَكَرْ" في رأسه ويطلق طلقة بعد ان يكون أدار البكرة عدة دورات عشوائية ، وهناك إحتمال ٢٠٪؜ أن تنطلق الرصاصة الى رأس الشاب كون المسدس يكون فيه طلقة من أصل خمسة .جهةٌ إستقصائية تراقب مدى احتمال إنتشار هذه الحالة في لبنان ، وتشير ، من دون أن تجزم ، الى احتمال ان تكون سجلت حالة وفاة في هذه اللعبة في لبنان قبل فترة ليست بالبعيدة .