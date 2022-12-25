مشهدٌ لافت.. ماذا يجري عند حواجز الجيش؟



لوحظ أنّ بعض الحواجز التابعة للجيش قد شهدت مؤخراً تواجداً لعناصر عسكرية من الإناث، الأمر الذي لفت أنظار المواطنين.

وتبيّن أن تلك العناصر مسؤولة عن تنظيم حركة المرور على تلك الحواجز، وهي تتولى تلك المهمّة مع عنصر آخر رديفٍ يكون متواجداً في النقطة نفسها.

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