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لبنان

تحذير من التجمّعات... خطر الإصابة تضاعف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-12-2022 | 03:45
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نصح مصدر طبيّ أنّ يتجنّب المواطنون التجمّعات العامّة والعائليّة خلال فترة الأعياد، كيّ لا يتكرّر سيناريو العامّ الماضي في ارتفاع إصابات "كورونا".

وقال المصدر إنّ "كورونا" يترافق هذه السنّة مع موجة حادّة من "الإنفلونزا"، الأمر الذي يُضاعف خطر الإصابة بأحد الفيروسين.
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