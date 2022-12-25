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لبنان

تهافت على أجبان العيد والـ" bûche de noël"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-12-2022 | 04:15
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رغم أنّ أسعار الأجبان الخاصّة بعيديّ الميلاد ورأس السنّة سجّلت أسعاراً قياسيّة غير مسبوقة، بحيث تخطّى الـ200 غرام الـ400 ألف ليرة لبعض الأصناف، لُوحظ أنّ هناك إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين على شرائها.
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كذلك، يُباع الـ" bûche de noël" حجم 30 سم بحوالى المليون ليرة، فيما الـ40 سم بمليون و350 ألف ليرة، وقد سُجّلت حجوزات مسبقة عليه من قبل العديد من المواطنين.

لبنان

خاص

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